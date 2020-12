West Bengal: प्रशांत किशोर बोले- BJP ने दहाई का आंकड़ा भी छुआ तो छोड़ देंगे ट्विटर

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल ( West Bengal ) में विधानसभा चुनाव ( Assembly Elections 2021 ) से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। एक ओर जहां पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ( Union home minister amit shah ) मोर्चा संभाले हुए हैं, वहीं तृणमूल कांग्रेस ( TMC ) की अध्यक्ष और राज्य की मुुख्यमंत्री ममता बनर्जी ( West Bengal CM Mamata Banerjee ) भी चुनावी बाजी जीतने में कोई कसर बाकि नहीं छोड़ना चाहती। इस बीच चुनावी रणनीतिकार माने जाने वाले प्रशांत किशोर ( Election strategist Prashant Kishore ) ने बंगाल में भाजपा के भविष्य को लेकर बड़ा बयान दिया है।

For all the hype AMPLIFIED by a section of supportive media, in reality BJP will struggle to CROSS DOUBLE DIGITS in #WestBengal



PS: Please save this tweet and if BJP does any better I must quit this space!