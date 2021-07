पोर्नोग्राफी केस: राज कुंद्रा को घर लेकर पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम, शिल्पा ने गिरफ्तारी के खिलाफ HC में दी अर्जी

मुंबई। अश्लील वीडियो बनाकर ऐप के माध्यम से प्रसारित करने के माममले में गिरफ्तार शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ सकती है। शुक्रवार को मुंबई क्राइम ब्रांच सबूत खंगालने के लिए राज कुंद्रा को शिल्पा शेट्टी के घर लेकर पहुंची। इस दौरान पुलिस ने उनके घर की तलाशी ली।

शिल्पा के जुहू स्थित घर पर पुलिस ने कुंद्रा की मौजूदगी में तलाशी ली और सबूत जुटाने का प्रयास किया। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक, क्राइम ब्रांच अब शिल्पा शेट्टी से भी पूछातछ कर सकती है, क्योंकि शिल्पा भी कुंद्रा संग विआन कंपनी की डायरेक्टर है। इससे पहले क्राइम ब्रांच ने अंधेरी स्थित विआन कंपनी में रेड की थी और वहां से उन्हें काफी डेटा बरामद हुआ था।

बता दें कि 100 से ज्यादा पोर्न वीडियोज बनाने और उसे ऐप के माध्यम से प्रसारित करने के आरोप में राज कुंद्रा और उनके कुछ सहयोगियों को मुंबई क्राइम ब्रांच ने 19 जुलाई (सोमवार) को गिरफ्तार किया था। इसके बाद अदालत ने उन्हें 23 जुलाई तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया था। अब आज (शुक्रवार) कुंद्रा और उनके सहयोगी रयान थोर्प की हिरासत 27 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी गई। पुलिस ने सात दिनों के लिए हिरासत बढ़ाने की मांग की थी। इस बीच शिल्पा शेट्टी ने राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कुंद्रा परआरोप है कि उन्होंने अपने ऐप 'हॉटशॉट्स' के लिए पोर्न मूवीज बनाई थीं।

Police suspect that money earned from pornography was used for online betting. This is why transactions between Raj Kundra's Yes bank account and United Bank of Africa account need to be investigated, Mumbai Police tells Court