प्रशांत भूषण बोले - सुप्रीम कोर्ट से दया की भीख नहीं मागूंगा, कोर्ट जो सजा देगी उसे स्वीकार कर लूंगा

नई दिल्ली। शीर्ष अदालत की अवमानना मामले ( Contempt of Court ) में दोषी करार दिए जाने के बाद भी वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ( Senior lawyer Prashant Bhushan ) ने सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) से माफी मांगने से फिर इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो इस मामले में सजा से नहीं डरते। उन्हें अदालत की दया की दरकार नहीं है। उन्हें जो भी सजा दी जाएगी उसे वह खुशी-खुशी स्वीकार कर लेंगे।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट आज अदालत की अवमानना का दोषी पाए गए प्रशांत भूषण को सजा देने पर सुनवाई टाले जाने की याचिका पर विचार कर रहा है।

SC argues on point of sentencing against lawyer Prashant Bhushan, who is held guilty in a contempt of court case.



SC says, even if we punish you, it won't be activated, till the decision on review. We'll be fair to you. We feel you are trying to avoid this bench. pic.twitter.com/Xc9j0QsPZ0