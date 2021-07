धम्म चक्र दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के साथ साझा करेंगे अपना संदेश

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) शनिवार सुबह धम्म चक्र दिवस पर अपना संदेश देशवासियों से साझा करेंगे। दरअसल आषाढ पूर्णिमा के अवसर पर धम्म चक्र दिवस मनाया जाता है। पीएम मोदी ने इस संबंधित जानकारी ट्वीट के जरिए साझा की।

यह दिवस उत्‍तर प्रदेश में वाराणसी के निकट वर्तमान समय के सारनाथ में ऋषिपटन स्थित हिरण उद्यान में गुरु पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। महात्मा बुद्ध की ओर से अपने प्रथम पांच तपस्वी शिष्यों को दिए गए ‘प्रथम उपदेश’ को ध्‍यान में रखकर इस दिन को मनाया जाता है।

At around 8:30 AM tomorrow, 24th July, will be sharing my message at the Ashadha Purnima-Dhamma Chakra Day programme.