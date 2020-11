ब्रिटेन को खतरे में नहीं डालना चाहते थे प्रिंस विलियम, इसलिए छुपाई कोरोना संक्रमण की बात

नई दिल्ली। ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स के साथ प्रिंस विलियम ( Prince William ) की भी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, लेकिन अप्रैल, 2020 में उन्होंने इस बात का खुलासा नहीं किया। इस बात को उन्होंने गुप्ता रखा। ब्रिटिश मीडिया ने रविवार को इसका खुलासा किया। ब्रिटिश मीडिया ने इस बात की जानकारी केसिंग्टन पैलेस के हवाले से दी है।

Britain’s Prince William (file pic) contracted #COVID19 in April at a similar time to his father Prince Charles, British media reported on Sunday, citing Kensington Palace sources. He kept his diagnosis a secret as he didn't want to alarm the country, newspaper reported: Reuters pic.twitter.com/y5EkCzxPjD