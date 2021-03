Punjab: बाहुबली मुख्तार अंसारी आज यूपी आने के बदले मोहाली कोर्ट में पेश, वापस रोपड़ जेल भेजा

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद बुधवार को भी बाहुबली और बीएसपी नेता मुख्तार अंसारी आज भी उत्तर प्रदेश नहीं लौटा। कानून का आड़ लेकर वह बार-बार यूपी आने से बच रहा है। यूपी आने का मसला फिर टलता दिख रहा है। दरअसल, मुख्तार अंसारी को आज जबरन वसूली के एक मामले में मोहाली की कोर्ट में पेश किया गया था।

Punjab: BSP leader Mukhtar Ansari produced before Mohali Court in connection with an extortion and criminal intimidation case pic.twitter.com/saSf951Sj4