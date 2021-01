Punjab : सीएम अमरिंदर सिंह ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, किसान आंदोलन के मुद्दे पर करेंगे चर्चा

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसान आंदोलन पर सर्वदलीय बैठक में केंद्र का पक्ष रखने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने भी सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सीएम अमरिंदर सिंह दो फरवरी को किसान आंदोलन की वर्तमान स्थिति को लेकर सभी दलों के नेताओं से उनकी राय जानेंगे। बताया जा रहा है कि किसान आंदोलन अब पंजाब के सीएम के लिए एक सियासी चुनौती साबित हो रहा है, जिसका समाधान वो नहीं निकाल पा रहे हैं।

