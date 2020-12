Punjab : स्मार्ट कनेक्ट स्कीम का दूसरा चरण आज से शुरु, सीएम ने छात्रों को दिया स्मार्टफोन

नई दिल्ली। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शुक्रवार को पंजाब स्मार्ट कनेक्ट स्कीम के तहत दूसरे चरण का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक इस योजना के तहत पंजाब के सरकारी स्कूलों में 12 कक्षा में पढ़ने वाले 80 हजार छात्रों को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। दूसरे चरण की शुरुआत के मौके पर उन्होंने कुछ छात्रों को अपने हाथों से स्मार्टफोन दिया।

Punjab CM Captain Amarinder Singh today virtually launched the second phase of the ‘Punjab Smart Connect Scheme’, marked by distribution of smartphones to another 80,000 class 12 students of Government Schools: Punjab Chief Minister's Office (CMO)