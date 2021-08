Punjab: 15 अगस्त से पहले पाकिस्तान की बड़ी साजिश, अमृतसर में मिला टिफिन बम और चाइन मेड हैंड ग्रेनेड

नई दिल्ली। पाकिस्‍तान ( Pakistan ) अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक बार फिर सीमा पार से दहशत फैलाने की कोशिश को समय रहते नाकाम किया गया है। मामला पंजाब ( Punjab ) का है, जहां 15 अगस्‍त से पहले अमृतसर ( Amritsar ) को दहलाने की साजिश थी।

पाकिस्‍तान की ओर से ड्रोन से अमृतसर के बॉर्डर क्षेत्र में दो किलो आरडीएक्‍स ( RDX ) से भरा टिफिन बम ( Tiffin Bomb ) फेंका गया‍। इस बम से पंजाब में स्‍वतंत्रता दिवस के दिन बड़ा धमाका करने की साजिश थी। वहीं पुलिस ने चाइना मेड हैंड ग्रेनेड भी बरामद किया है।

Some recoveries were made yesterday in Amritsar (rural) which include 5 grenades, Improvised Explosive Device (IED)-fitted tiffin boxes & 100 rounds of 9mm pistol. As per our assessment, these bombs were delivered via a drone from across the border: Punjab DGP Dinkar Gupta pic.twitter.com/IYfnNyWfBV