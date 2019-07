पुरी: आज से शुरू होगी जगन्नाथ रथ यात्रा, दुनियाभर से जुटे हजारों श्रद्धालु

नई दिल्ली। ओडिशा ( Odisha ) के तीर्थ स्थल पुरी ( Puri ) में आज से भगनाव जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा ( Rath Yatra ) शुरु होने जा रही है। रथ को खींचने के लिए देश-विदेश से हजारों की संख्या में श्रद्धालु पुरी पहुंच चुके हैं। वहीं, सरकार और प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।

मौसी घर जाएंगे भगवान जगन्नाथ

जगन्नाथ यात्रा को लेकर सुबह से तैयारियां शुरू हो गई हैं। दिनभर रीति-रिवाज करने के बाद भगवान जगन्नाथ जी को रथ पर सवार किया जाएगा। बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ शाम चार बजे भगनाव जगन्नाथ अपनी मौसी के घर के लिए रवाना हो जाएंगे। भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर गुंडिचा देवी का मंदिर है, जहां हर साल तीनों एक हफ्ते के लिए रहते हैं।

