रफाल डील: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, पुनर्विचार याचिका खारिज करने की अपील

नई दिल्ली। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में रफाल मामले में नए हलफनामे दाखिल किए हैं। शनिवार को शीर्ष अदालत के समक्ष दाखिल हलफनामें में इस मामले पर पुनर्विचार न करने की अपील करते हुए इससे संबंधित याचिका खारिज करने की मांग की गई है। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता ने गोपनीय दस्तावेज का खुलासा कर देश की संप्रभुता को खतरे में डाला है।

'रफाल सौदे पर SC का दिसंबर में सुनाया फैसला सही था'

हलफनामे में कहा गया, '14 दिसंबर, 2018 को सुनाया गया फैसला, जिसमें 36 रफाल जेट के सौदे को सही ठहराया गया था, ठीक था। साथ ही निराधार मीडिया रिपोर्ट्स में आतंरिक फाइल रिपोर्ट के कुछ हिस्सों को जानबूझकर खास तरह से प्रोजेक्ट किया जाना समीक्षा का आधार नहीं बन सकता है।'

सोमवार को होनी है पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई

इसके साथ ही हलफनामे में यह भी कहा गया कि खरीद प्रक्रिया की समीक्षा से वर्तमान स्थिति में राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावित हो सकती है और पड़ोसी देशों को इसकी जानकारी मिल सकती है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सोमावर को इस केस की सुनवाई होनी है।

