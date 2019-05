रफाल मामले में पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई टली, कोर्ट ने 10 मई को तय की अगली तारीख

नई दिल्ली। रफाल डील ( Rafale deal ) मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। इस मामले में कोर्ट के दिसंबर में सुनाए फैसले पर दायर पुनर्विचार याचिकाओं ( review petition ) पर सोमवार को सुनवाई की जानी थी। अब कोर्ट ने इसे 10 मई तक के लिए टाल दिया है। अब इन याचिकाओं पर सुनवाई, राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे अवमानना मामले की सुनवाई के साथ ही की जाएगी।

Rafale review petition hearing adjourned till May 10, when the Supreme Court will hear contempt petition against Rahul Gandhi as well. pic.twitter.com/RHPtp2Fr95