राहुल गांधी ने एक बार फिर मछुआरों से कहा - हम आपके लिए अलग से बनाएंगे मत्स्य पालन मंत्रालय

नई दिल्ली। केरल दौरे के अंतिम दिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कोल्लम के फिशरमैनों से मिले। उन्होंने मछुआरों से कहा कि जैसे किसान जमीन पर खेती करते हैं वैसे ही आप समुद्र में मछली की खेती करते हैं। किसानों के पास दिल्ली में एक मंत्रालय है। लेकिन आपके हितों को बढ़ावा देने के लिए कोई मंत्रालय नहीं है।

#WATCH | Just like farmers farm the land, you farm the sea. Farmers have a Ministry in Delhi, you don't... First thing I'd do is have a Ministry dedicated to fishermen of India so that your issues can be defended & protected: Congress leader Rahul Gandhi in Kerala's Kollam pic.twitter.com/RYcLCbDiQx