राहुल गांधी ने कसा तंज, कहा- किसानों के प्रति सरकार के रवैये से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब हुई

नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर बैरिकेडिंग लगाने से "भारत की प्रतिष्ठा को भारी नुकसान पहुंचा है।"

उनसे एक सवाल पूछा गया था कि क्या दिल्ली की सीमाओं पर बैरिकेंडिक लगाने से भारत की छवि खराब हुई है। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि बिल्कुल भारत की प्रतिष्ठा में भारी गिरावट आई है। न केवल हम अपने किसानों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, बल्कि हम अपने लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, हम पत्रकारों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं।” इस पर सवाल उठता है।

किसानों के विरोध को विदेशों से भी समर्थन

किसान यूनियनों ने शनिवार को तीन घंटे के लिए राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों की देशव्यापी नाकेबंदी की घोषणा की है। वे अपने आंदोलन स्थलों के पास के इलाकों में इंटरनेट प्रतिबंध के विरोध में इसे ब्लॉक करेंगे।

राहुल ने केंद्र सरकार को दो साल के लिए तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को स्थगित करने की मोदी सरकार की पेशकश पर सवाल उठाया, जिससे केंद्र को इस मामले पर अपना रुख सुनिश्चित करने की सलाह दी।

राहुल गांधी ने कहा,'पीएम का प्रस्ताव है कि दो साल तक कानून को स्थगित करा जाएगा। इसका क्या मतलब है? या तो आप मानते हैं कि आपको कानूनों से छुटकारा पाने की जरूरत है या आप नहीं करेंगे।

