Raigad Landslides: पीएम मोदी ने मृतकों के प्रति जताया शोक, 2-2 लाख रुपये मुआवजे का किया ऐलान

नई दिल्ली। देश के अलग-असग हिस्सा में भारी बारिश के बाद बाढ़ और भूस्खलन (Heavy Rain And Landslide) की अलग-अलग घटनाओं में दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है। शुक्रवार को महाराष्ट्र के रायगढ़ में भूस्खलन की एक बड़ी घटना में 35 से अधिक लोगों की जान चली गई। इस भयावाह और दर्दनाक हादसे पर प्राधनमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने शोक व्यक्त किया है।

पीएम मोदी ने मृतकों के प्रति शोक व्यक्त करते हुए उनके परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की। पीएम मोदी ने एक ट्वीट में लिखा "महाराष्ट्र के रायगढ़ में भूस्खलन के कारण लोगों की जान जाने से दुखी हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। भारी बारिश के कारण महाराष्ट्र में स्थिति करीब से जा रही है। निगरानी की जा रही है और प्रभावितों को सहायता प्रदान की जा रही है।"

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के अनुसार, भूस्खलन के कारण घायल हुए लोगों को 50,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। पीएमओ ने ट्वीट किया "पीएम @narendramodi ने महाराष्ट्र के रायगढ़ में भूस्खलन के कारण जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए PMNRF से 2-2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे।"

Raigad landslides: PM Modi expresses condolences over loss of lives, announces Rs 2 lakh ex gratia



Read @ANI Story | https://t.co/uRmGPFxhX1#RaigadLandslides pic.twitter.com/EqA1ims5jA