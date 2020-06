रेलवे ने जारी की ट्रेनों की लिस्ट, जानें किसमें कितनी खाली हैं सीटें और कैसे कर सकते हैं बुकिंग

नई दिल्ली। भारतीय रेलवे (Indian Railways) 1 जून से करीब 200 से ज्यादा ट्रेनें चला रहा है, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते महज कंफर्म टिकट (Confirm Ticket Booking) वालों को ही यात्रा करने दिया जा रहा था। हालांकि बाद में वेटिंग टिकट बुक करने की भी सुविधा शुरू की गई, लेकिन पहले से कई ट्रेनों में सीटें बच गई हैं। ऐसे में रेलवे ने करीब 114 जोड़ी टेनों में खाली सीटों की लिस्ट जारी की है। जिनमें आप कंफर्म टिकट बुक करा सकते हैं। इसके अलावा रेलवे ने अपने कुछ नियमों में भी बदलाव किया है। तो क्या है प्रक्रिया और कैसे करें टिकट की बुकिंग आइए जानते हैं।

इन ट्रेनों में खाली हैं सीटें

भारतीय रेलवे (IRCTC) की ओर से जारी किए गए लिस्ट में कुछ प्रमुख ट्रेनें भी शामिल हैं। इनमें मुंबई से वाराणसी के बीच चलने वाली महानगरी एक्सप्रेस, मुंबई सेंट्रल से दिल्ली के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन, बांद्रा से गोरखपुर के बीच चलने वाली अवध एक्सप्रेस, निजामुद्दीन से भोपाल के बीच चलने वाली भोपाल एक्सप्रेस, नई दिल्ली से लखनऊ के बीच चलने वाली लखनऊ मेल, श्रमजीवी एक्सप्रेस, नई दिल्ली से प्रयागराज के बीच चलने वाली प्रयागराज एक्सप्रेस (Prayagraj Expresss) समेत कई अन्य ट्रेनें शामिल हैं। आप रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट से दूसरी ट्रेनों में मौजूद सीटों की जानकारी ले सकते हैं।

Earliest vacant berths availablity date in 114 pairs of trains presently being run by Indian Railways



वर्तमान में भारतीय रेल द्वारा चलाई जा रही 114 जोड़ी गाड़ियों में खाली बर्थों की प्रथम उपलब्धता तिथि pic.twitter.com/YCpcboMxcR