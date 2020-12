बीएसएफ के 56 वें स्थापना दिवस पर अमित शाह का भावुक संदेश, कही यह बड़ी बात

नई दिल्ली। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ का आज 56 वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर देश के गृहमंत्री ने ट्वीट कर बीएसएफ के जवानों को बधाई दी है और भावुक पोस्ट करते हुए कहा है कि वो सैनिकों को उनकी सेवा और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए सलाम करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सेना का गौरवशाली इतिहास रहा है और पूरे देश को उनपर गर्व है।

On the 56th Raising Day of Border Security Force, I salute all the brave soldiers of the force for their service and dedication to the nation: Union Home Minister Amit Shah pic.twitter.com/0thUR4MVdc