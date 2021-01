रजनीकांत फैन क्लब का चेन्नई में प्रदर्शन, सुपरस्टार से इस बात का फैसला वापस लेने की मांग

नई दिल्ली। अभिनेता से राजनेता बनने की राह पर अग्रसर रजनीकांत का अभी से विरोध होना शुरू हो गया है। उनका विरोध किसी और ने नहीं, बल्कि रजनीकांत फैन क्लब के लोग ही कर रहे हैं। रजनीकांत फैन क्लब के लोगों ने चेन्नई के वल्लुवर कोट्टम में जोरदार प्रदर्शन किया। क्लब के सदस्यों ने सुपरस्टार रजनीकांत से राजनीति में प्रवेश न करने के अपने फैसले को वापस लेने की अपील की है। इन लोगों का मानना है कि रजनीकांत का फैसला सही नहीं है।

Tamil Nadu: Members of Rajinikanth's fan club stage demonstration at Valluvar Kottam in Chennai to request the actor to take back his decision not to enter politics. pic.twitter.com/sMfXGpNOkt