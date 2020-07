भारतीय वायुसेना कमांडर सम्मेलन में बोले Rajnath Singh: चीनी सीमा पर हर स्थिति को रहे तैयार

नई दिल्ली। केंद्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ( Defence Minister Rajnath Singh ) ने चीन के साथ सीमा पर तनावपूर्ण हालात ( India-China standoff ) के बीच बुधवार को भारतीय वायुसेना ( Indian Air Force ) की सामरिक क्षमताओं और अग्रिम ठिकानों पर तैनाती की समीक्षा की। राजनाथ ने बुधवार को दिल्ली में वायुसेना कमांडरों के सम्मेलन ( Indian Air Force Commander Conference ) के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए वायुसेना से यह अनुरोध किया कि वायुसेना चीन की सीमा पर किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहे।

भारत-चीन विवाद के बीच भारतीय वायुसेना के पास कुछ ही दिन में आने वाले हैं रफाल फाइटर्स

राजनाथ ( rajnath singh ) ने आईएएफ के सक्रिय कदम की सराहना करते हुए कहा कि आईएएफ ने बालाकोट में जिस पेशेवर तरीके से एयर स्ट्राइक की थी और पूर्वी लद्दाख में मौजूदा हालात के जवाब में अग्रिम ठिकानों पर आईएएफ ने तैनाती की, उससे देश के दुश्मनों को एक कड़ा संदेश गया है।

सिंह ने कहा कि पूरे देश की रक्षा का संकल्प उस विश्वास पर टिका है, जो देश के लोग अपने सशस्त्र बलों की क्षमता पर करते हैं। उन्होंने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैनिकों को हटाने के लिए जारी प्रयासों का जिक्र किया। उन्होंने ये भी कोरोना वायरस महामारी के प्रति राष्ट्र की प्रतिक्रिया में योगदान और कई मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशनों के दौरान निभाई गई भूमिका के लिए आईएएफ की सराहना की।

Addressed inaugural session of Air Force Commander’s Conference today. IAF’s role in some of the most challenging circumstances is well regarded by nation. Their contribution during nation’s response to COVID19 pandemic has been highly praiseworthy: Defence Minister Rajnath Singh pic.twitter.com/h0ROTdzjo8