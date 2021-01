राजनाथ सिंह ने किया सेना के अस्पताल का भूमि पूजन, कहा - हम चुनौतियों का डटकर मुकाबला करेंगे

नई दिल्ली। शनिवार को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में मध्य कमान सेना के नए अस्पताल के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यह नया निर्माण हमें एक संदेश देता है कि अगर पिछले साल बाधाएं थीं तो इस साल समाधान होगा। अगर पिछले साल निराशा की स्थिति थी, तो यह साल उत्साह से भरा होगा। उनहोंने कहा कि यह दौर चलता रहता है। हमें देश के बेहतरी के लिए हर स्थिति में अपना प्रयास जारी रखना चाहिए।

This new construction gives us a message that if last year was that of obstacles, this year will be that of solutions. If last year was that of despair, this year will be that of excitement: Defence Minister at 'Bhoomi Pujan' of a new hospital at HQ Central Command, in Lucknow pic.twitter.com/Qab9bEF8mr