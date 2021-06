राजनाथ ने लद्दाख में किया 63 प्रोजेक्ट का उद्घाटन, चीन और पाक को लेकर कही बड़ी बात

नई दिल्ली। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ( Rajnath Singh ) ने लद्दाख ( Ladakh ) में अपने दौरे के दूसरे दिन 63 प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत की तरफ कोई आंख उठा कर नहीं देख सकता। उन्होंने कहा कि चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान भारत अपनी रक्षा करना जानता है। रक्षा मंत्री का बयान ऐसे वक्त पर आया है जब कि देश में पहली जम्मू-कश्मीर में ड्रोन के जरिए हमला किया गया है।

रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में राजनीतिक प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। पीएम ने जम्मू कश्मीर के नेताओं से पहले ही बात कर ली है और जल्द ही वह लद्दाख के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे।

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान और चीन को चेतावनी देते हुए कहा कि, हमको किसी ने आंख दिखाने की कोशिश की तो उसको मुंहतोड़ जवाब देने की कुवत हम में है। पहल हम नहीं करते, लेकिन कोई छेड़े तो हम छोड़ते भी नहीं है।

राजनाथ सिंह ने इस दौरान आर्मी कैंप पहुंचकर सेना के जवानों का हौसला भी बढ़ाया। इस दौरान उन्होंने सेना के जवानों से बातचीत की और फोटो भी खिंचवाए। सिंह ने कहा कि हमारे जवान हर चुनौती का सामना करने में सक्षम।

कम हुईं आतंकी घटनाएं

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि लद्दाख को केंद्रशासित प्रदेश बनाए जाने की मुख्य वजह आतंकवाद, सामाजिक और आर्थिक विकास का ना होना था। लद्दाख को केंद्रशासित प्रदेश बनाए जाने के बाद से यहां आतंकी घटनाए कम हो गई हैं।

Ladakh has many tales of valour. The country will never forget those who gave their lives for it. I want to assure you that the Government of India will fulfill all needs of the armed forces: Defence Minister Rajnath Singh at Karu Military Station in Ladakh pic.twitter.com/hyTbfwJKkZ