राजनाथ सिंह ने कांग्रेस की नीयत पर उठाए सवाल, कहा - पार्टी के नेता सेना की बहादुरी पर क्यों करते हैं शक

नई दिल्ली। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को तमिलनाडु के सलेम में भारतीय जनता युवा मोर्चा के सम्मेलन में कहा कि पूर्वी लद्दाख में भारत-चीन सीमा पर दोनों देशों के सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस भारतीय सेना की बहादुरी और साहस पर संदेह कर रही है।

After 9 rounds of military & diplomatic dialogue, disengagement process is complete. But unfortunately, Congress is doubting Indian Army's bravery & courage. I want to ask -- isn't Congress insulting the soldiers who make the supreme sacrifice?: Defence Minister Rajnath Singh