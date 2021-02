राजनाथ सिंह का बड़ा बयान - पैंगोंग लेक से सेना की वापसी पर भारत-चीन के बीच समझौता, हमने कुछ नहीं खोया

नई दिल्ली। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा में बताया कि पैंगोंग लेक पर सैनिकों की वापसी को लेरक भारत के बीच समझौत हो गया हैं। दोनों देश एक साल पहले की स्थिति बहाल करने पर सहमत हुए हैं। दोनों देशों ने समझौतों के प्रावधानों का पालन करने के प्रति प्रतिबद्धता जताई है। उन्होंने कहा कि इस समझौते में भारत ने कुछ भी नहीं खोया है।

We are committed to maintaining a peaceful situation at the Line of Control. India has always emphasised on maintaining bilateral ties: Defence Minister Rajnath Singh makes a statement on ‘present situation in Eastern Ladakh’ in Rajya Sabha pic.twitter.com/qIdzYgo2aC