राजनाथ सिंह बोले, जम्मू-कश्मीर के बच्चे राष्ट्रवादी, उन्हें गलत दिशा में भेजने वाले दोषी

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एनसीसी के शिविर में बुधवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर के बच्चे राष्ट्रवादी हैं लेकिन कभी-कभी वे गलत दिशा में चले जाते हैं। उन्होंने कहा- 'जम्मू-कश्मीर के बच्चे राष्ट्रवादी हैं, उन्हें किसी और तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए. हां, कभी-कभी वे गलत दिशा में चले जाते हैं।' बता दें, इससे कुछ दिन पहले प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि कश्मीर में 10 से 12 साल के लड़के-लड़कियों को कट्टरपंथी बनाया जा रहा है जो चिंता का विषय है।

Defence Minister, when asked that people living on India-China border areas complain that China's PLA troubles them: Don't worry. As far as our borders are concerned, place your trust in armed forces of our country. No country has the courage to raise their eyes towards India. pic.twitter.com/mXhMWImJo4