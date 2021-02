एलसीए उत्पादन लाइन का उद्घाटन करेंगे राजनाथ सिंह, बेंगलूरु रवाना

नई दिल्ली। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली से बेंगलूरु के लिए रवाना हो गए हैं। अपने चार दिवसीय दौरे के दौरान आज वो एचएएल (हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड) का दूसरा एलसीए (लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट) उत्पादन लाइन का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा वहां पर 3 फरवरी से 5 फरवरी तक एयरो इंडिया शो होने वाला है। इस शो में चीफ गेस्ट की भी भूमिका में भी रहेंगे। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद दी है।

Leaving New Delhi for Bengaluru to inaugurate HAL’s (Hindustan Aeronautics Limited) second LCA (Light Combat Aircraft) production line today and attend Aero India show to be held from February 3 to 5: Defence Minister Rajnath Singh



(File photo) pic.twitter.com/Ye3xWcc7tP