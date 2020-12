राजनाथ सिंह ने IAF अकादमी में ग्रेजुएशन परेड का लिया जायजा, कहा - सेना चुनौतियों का जवाब देने के लिए तैयार

नई दिल्ली। दो दिवसीय दौरे पर तेलंगाना के डुंडीगल स्थित भारतीय वायुसेना अकादमी पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को एयर फोर्स अकादमी का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने आईएएफ के जवानों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि हमारी सेना हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। इसके लिए हमारी तैयारी युद्धस्तर की है।

In the western sector, our neighbour Pakistan keeps on doing nefarious acts on the border. Even after losing 4 wars, they're still fighting proxy wars through terror. I would like to felicitate the security forces who alertly counter these attempts: Defence Minister Rajnath Singh https://t.co/HsT7FTL5NT