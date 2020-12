राकेश टिकैत - अगर राष्ट्र विरोधी तत्व आंदोलन में शामिल हैं तो सरकार उन्हें जेल में डाल दे

नई दिल्ली। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के बीच एक सवाल के जवाब में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर किसान आंदोलन में राष्ट्र विरोधी तत्व शामिल हैं तो सेंट्रल इंटेलिजेंस को उन्हें पकड़ना चाहिए। किसान आंदोलन में हमें ऐसे लोग नजर नहीं आए हैं। अगर ऐसे लोग हमारे बीच घूमते हुए मिले तो हम उन्हें पुलिस व सुरक्षा में तैनात अर्द्धसैनिक बलों के हवाले कर देंगे। राकेश टिकैत के बयान से साफ है कि किसान संघों के नेता अपने आंदोलन में असामाजिक तत्वों का सहारा किसी भी कीमत पर नहीं ले सकते।

Central Intelligence should catch them. If people of a banned org are roaming amid us, put them behind bars. We haven't found any such person here, if we do we'll send them away: Rakesh Tikait, Bharatiya Kisan Union when asked if 'anti-national elements' got involved in agitation pic.twitter.com/86ph9fEbna