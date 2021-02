Farmers Protest: राकेश टिकैत ने फिक्स की आंदोलन की डेट, कहा-’अक्टूबर तक चलेगा प्रदर्शन’

नई दिल्‍ली: किसान आंदोलन (Farmers Protest) खत्म कराने के लिए सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है। दिल्‍ली की सीमाओं पर भारी संख्‍या में सुरक्षाबलों को तैनात किया गया है। इसके साथ ही जगह-जगह प्रदर्शनकारी किसानों को रोकने के लिए अवरोधक लगाए गए हैं। लेकिन किसानों ने इस आंदोलन को बढ़ाने का मन बना लिया हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन का नेतृत्‍व कर रहे राकेश टिकैत ने ऐलान किया है कि उनका आंदोलन अक्‍टूबर तक चलेगा। उसके बाद आगे की तारीख दी जाएगी।

Our slogan is - 'kanoon wapsi nahi, to ghar wapsi nahi'. This agitation will not conclude before October, it will not end anytime soon: Bhartiya Kisan Union (Arajnaitik) leader Rakesh Tikait