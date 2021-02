राकेश टिकैत ने किया खुलासा: अभी इतने दिन और चलेगा किसानों का आंदोलन

नई दिल्ली। कृषि कानून के विरोध में ( Protest Against Agriculture Law ) देशभर में शनिवार को Chakka Jam का किसान संगठनों ने आह्वान किया। दूसरी ओर गाजीपुर बॉर्डर ( Ghazipur Border ) पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ( Rakesh Tikait ) ने किसानों को संबोधित किया, इस दौरान उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें कहीं, जिसमें पहला की जब तक कानून वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, दूसरा की हम 2 अक्टूबर तक ऐसे ही विरोध प्रदर्शन ( Farmer Protest ) करेंगे, उसके बाद हम आगे का प्रोग्राम बनाएंगे। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन जारी है। दिन प्रतिदिन किसानों का प्रदर्शन लंबा खीचता जा रहा है। ऐसे में राकेश टिकैत द्वारा दिए गए बयान के कई मायने निकल रहे हैं।

We have given time to the government till 2nd October to repeal the laws. After this, we will do further planning. We won't hold discussions with the government under pressure: Rakesh Tikait, Bharatiya Kisan Union pic.twitter.com/HwqBYDIH5C