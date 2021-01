Ram Temple Construction : राष्ट्रपति से मिले वीएचपी के नेता, रामनाथ कोविंद ने दिए 5 लाख का चेक

नई दिल्ली। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर आज से चंदा अभियान शुरू हो गया है। इस सिलसिले में सबसे पहले विश्व हिंदू परिषद के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद से मिला और उन्हें इस बात की जानकारी दी। इस दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए अपनी ओर से पहला योगदान दिया।

Delhi: President Ram Nath Kovind made the first contribution towards the construction of Ram Mandir in Uttar Pradesh's Ayodhya, today.



VHP's Alok Kumar says, "He is the first citizen of the country so we went to him to initiate this drive. He donated a sum of Rs 5,01,000." pic.twitter.com/KVKtA81KIl