Republic Day 2021: परेड में पहली बार दिखेगी लद्दाख की झांकी, जानिए इस बार क्या-क्या नया हुआ शामिल

नई दिल्ली। पूरा देश 72वां गणतंत्र दिवस ( Republic Day 2021 ) का जश्न मना रहा है। हर बार की तरह इस वर्ष भी 26 जनवरी के दिन देश का दम पूरी दुनिया देखी। रिपब्लिड डे परेड के दौरान तीन सेनाओं की ताकत का एक नमूना पेश किया जा रहा है। खास बात यह है कि कोरोना वायरस संकट के बीच इस बार का गणतंत्र दिवस में कुछ बदलाव जरूर किए गए हैं, लेकिन जोश और जज्बा वही है।

परेड में इस वर्ष पहली बार लद्दाख की झांकी देखने को मिलेगी। आईए आपको बता दें कि इस बार क्या-क्या नया गणतंत्र दिवस की परेड में देखने को मिलेगा।

जानिए क्या है वर्टिकल चार्ली फॉरमेशन, जिसके जरिए आसमान में दम दिखाएगा रफाल लड़ाकू विमान

#RepublicDay: The Mobile Autonomous Launcher of the Brahmos Missile system is led by Captain Quamrul Zaman.



This missile has been developed as a joint venture between India and Russia. It has a maximum range of 400 km. pic.twitter.com/EMc4zfnhCo