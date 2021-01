गणतंत्र दिवस सेलीब्रेशन और किसान ट्रैक्टर मार्च एक साथ, राजधानी किले में तब्दील

नई दिल्ली। पूरे देश में आज 72वें गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया जाएगा। देश की राजधानी दिल्ली में राजपथ से लेकर नेशनल स्टेडियम तक परेड निकाली जाएगीै। वहीं दूसरी ओर दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। जिसके तहत देश की राजधानी दिल्ली को पूरी तरह से किले में तब्दील कर दिया गया है। सीमाओं पर सशस्त्र बलों को तैनात कर दिया गया है। मल्टी लेवल सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जगह-जगहों पर शार्प शूटर तक तैनात कर दिए गए हैं।

राजपथ से नहीं विजय चौैक से शुरू होगी परेड

कोरोना वायरस की वजह से इस बार परेड की लंबाई में परिवर्तन किया गया है। इस बार परेड को राजपथ से शुरू ना करते हुए विजय चौक से शुरू किया जाएगा जोकि नेशनल स्टेडियम तक जाएगी, जो पहले लाल किले तक जाती थी। इस परेड के माध्यम से दुनियाभर को भारत की ताकत, संस्कृति और अनेकता में एकता की झलक दिखाई जाती है।

Delhi: A temporary wall erected to seal Karnal bypass to stop the entry of vehicles into the national capital#RepublicDay pic.twitter.com/eFop7YOjKW