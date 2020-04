अभिनेता ऋषि कपूर ने निधन पर जानी-मानी हस्तियों ने जताया शोक

नई दिल्ली। बॉलीवुड ( Bollywood ) के दिग्गज अभिनेता और कपूर खानदान के चश्मोचिराग ऋषि कपूर ( Rishi Kapoor ) का मुंबई ( Mumbai ) के एच एन रिलायंस अस्पताल ( H N Reliance Hospital ) में निधन हो गया। उनके परिवार ने इस ऋषि कपूर के निधन की खबर की पुष्टि की है। बुधार को उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

ऋषि को सांस लेने में समस्या हो रही थी। इस शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। जहां लंबे संघर्ष के बाद ऋषि कपूर ने दुनिया को अलविदा कह दिया।

70 के दशक में फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री करने वाला ये कलाकार अपने अभिनय के दम पर करोड़ों दिलों पर एक अमिट छाप छोड़ गया। यही वजह रही कि ना सिर्फ फिल्मी जगत बल्कि खेल और राजनीति के दिग्गज भी उनके मुरीद थे। ऋषि कपूर के निधन पर इन तमाम लोगों ने अपनी श्रद्धांजलि दी।

आंधी और तूफान ने देश के कई इलाकों में मचाया कोहराम, कई राज्यों को लेकर जारी हुआ अलर्ट

T 3517 - He's GONE .. ! Rishi Kapoor .. gone .. just passed away ..

I am destroyed ! — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) April 30, 2020

बॉलीवुड ऐक्टर अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करके ऋषि कपूर के निधन की जानकारी दी। उन्होंने ऋषि कपूर चला गया..मैं पूरी तरह टूट गया हूं।

T 3517 - He's GONE .. ! Rishi Kapoor .. gone .. just passed away ..

I am destroyed ! — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) April 30, 2020

बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार अक्षय ने भी ऋषि के निधन पर अपना शोक व्यक्त किया। उन्होंने इसे किसी डरावने सपने की तरह बताया।

My heart is so heavy. This is the end of an era. #Rishisir your candid heart and immeasurable talent will never be encountered again. Such a privilege to have known you even a little bit. My condolences to Neetu maam, Ridhima, Ranbir and the rest of the family. Rest in peace Sir. pic.twitter.com/TR6GVSN4m7 — PRIYANKA (@priyankachopra) April 30, 2020

अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने भी ऋषि कपूर के निधन पर शोक जताते हुए उनके इलाज के दौरान उनके और पत्नी नीतू सिंह के साथ अपनी तस्वीर भी साझा की है।

It seems like we’re in the midst of a nightmare...just heard the depressing news of #RishiKapoor ji passing away, it’s heartbreaking. He was a legend, a great co-star and a good friend of the family. My thoughts and prayers with his family 🙏🏻 — Akshay Kumar (@akshaykumar) April 30, 2020

लॉकडाउन के बाद ट्रेनें चलाने के लिए रेलवे ने बनाया खास प्लान, अब नए नियमों के साथ करना होगा सफर

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके ऋषि कपूर के निधन पर दुख जताया। राहुल ने इस हफ्ते को भारतीय सिनेमा के लिए काफी डरावना बताया।

Deeply saddened by the sudden demise of actor Rishi Kapoor. He entertained several generations of Indians throughout his career. What a terrible loss.. My condolences to the grieving family. May God bless his soul. — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) April 30, 2020

ऋषि कपूर के निधन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट के जरिये शोक व्यक्त किया।

Anguished by the passing away of noted film actor Rishi Kapoor. He carved a special place in the hearts of his fans with his inimitable style and performances. My thoughts are with his family and fans in this hour of grief. Om Shanti. — Rajnath Singh (@rajnathsingh) April 30, 2020

केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अभिनेता ऋषि कपूर के निधन पर शोक जताया।

The sudden demise of actor #RishiKapoor is shocking. He was not only a great actor but a good human being. Heartfelt condolences to his family, friends and fans: Information & Broadcasting Minister Prakash Javadekar (file pic) pic.twitter.com/SGpzDVbH86 — ANI (@ANI) April 30, 2020

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ऋषि कपूर के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वह न सिर्फ एक अच्छे ऐक्टर थे बल्कि एक बहुत अच्छे इंसान भी थे।

Extremely disheartened to learn about the passing away of #RishiKapoor ji. Heartfelt condolences to his family. Om Shanti ! pic.twitter.com/fXcbomrpN5 — Virender Sehwag (@virendersehwag) April 30, 2020

क्रिकेटर वीरेंदर सहवाग ने ऐक्टर ऋषि कपूर के निधन पर शोक व्यक्त किया।

रोमांटिक से लेकर गंभीर किरदारों में उन्हों फिल्मों में अपनी छाप छोड़ी। कॉमेडी से लेकर निगेटिव रोल में ऋषि ने तहलका मचा दिया था। नए और पुराने दौर के अभिनेताओं के साथ उन्होंने खूब फिल्में की।