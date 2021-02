बालाकोट एयर स्ट्राइक की दूसरी वर्षगांठ पर IAF चीफ आरकेएस भदौरिया ने मिराज से भरी उड़ान

नई दिल्ली। बालाकोट एयर स्ट्राइक की दूसरी वर्षगांठ पर भारतीय वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने बालाकोट ऑपरेशंस की दूसरी वर्षगांठ मनाने के लिए उन्नत मिराज -2000 लड़ाकू विमान में उड़ान भरी।

इस दौरान उनके साथ बालाकोट एयर स्ट्राइक करने वाले पायलट भी मौजूद थे। वहीं भारतीय वायुसेना ने भी बालाकोट ऑपरेशन की दूसरी वर्षगांठ पर अभ्यास करते हुए एक लंबी दूरी की एयर सट्राइक की। इस एयर स्ट्राइक को उसी टीम के सदस्यों ने किया जिसने बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी।

Indian Air Force Chief RKS Bhadauria flew in an upgraded Mirage-2000 fighter aircraft during the multi-aircraft sortie to commemorate the second anniversary of the Balakot Operations. pic.twitter.com/HPOIkpil9a