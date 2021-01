रूपेश हत्याकांड : मीडिया के सवाल पर भड़के नीतीश कुमार, कहा - आपको कातिलों की जानकारी है तो बता दीजिए

नई दिल्ली। बिहार की राजधारी पटना में इंडिगो के मैनेजर की हत्या का आज तीसरा दिन है। लेकिन अभी तक रूपेश की हत्यारों का पता नहीं चला है। इस बीच इस हत्याकांड को लेकर मीडिया की ओर से पूछे गए सवालों पर सीएम नीतीश कुमार नीतीश कुमार नाराज हो गए। उन्होंने मीडियाकर्मियों से ही पूछ लिया कि आपको जानकारी है ता बता दीजिए। सीएम ने कहा कि हत्या के पीछे कोई न कोई वजह होती है। स्पेशल टीम मामले की जांच कर रही है। रूपेश सिंह के हत्यारे नहीं बचेंगे।

Bihar ranks at 23 in the country as far as incidents of crime are concerned. Law is in place. Police are finding out more information. A speedy trial will be done, so that stringent action is taken against the culprit on time. I have been assured by the DGP: Bihar CM Nitish Kumar https://t.co/XZhcn2tApb