सबरीमला मंदिर में अगली बार गुरिल्ला तरीके से करेंगे प्रवेश, तृप्ति देसाई ने बताई अपनी अगली रणनीति

नई दिल्ली। केरल के सबरीमला मंदिर में प्रवेश के लिए पहुंची भूमाता ब्रिगेड की तृप्ति देसाई बैरंग लौट आईं। दरअसल शुक्रवार को उन्हें कोच्चि हवाई अड्डे से बाहर नहीं निकलने दिया गया। करीब 12 घंटे के हवाई अड्डे पर रहने के बाद तृप्ति देसाई ने कहा है कि पुलिस ने उनसे पुणे वापस जाने को कहा है। मंदिर परिसर में न जाने देने को लेकर तृप्ति देसाई काफी नाराज दिखाई दीं, उन्होंने कहा कि अगली बार वो बिना किसी को बताए मंदिर में जाएंगी।

Maharashtra: Protesters gather outside Mumbai airport where Trupti Desai, the founder of bhumata brigade , has arrived. She was at the Cochin International airport, Kerala for the entire day yesterday as protesters did not allow her to proceed to #SabarimalaTemple. pic.twitter.com/JNMQUtzJMk