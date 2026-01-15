संस्कृत के छात्रों को भी मिलेगी आयुर्वेद चिकित्सक की डिग्री

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नीट की तर्ज पर प्री–बीएएमएस आयुर्वेद प्रोग्राम एंट्रेंस टेस्ट (पीएपी नीट) की प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगा। आयुर्वेद गुरुकुलों को मान्यता प्रदान देने का कार्य भी नोडल एजेंसी के रूप में केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय करेगा। विश्वविद्यालय के विभिन्न परिसरों में आयुर्वेद गुरुकुलम् कार्यक्रम प्रारम्भ होगा जिसकी शुरुआत नासिक, व दिल्ली परिसर से होगी। बाद में अन्य परिसरों में भी इसे शुरू किया जाएगा। यह कार्यक्रम एनसीआईएसएम के प्री आयुर्वेद प्रोग्राम और बीएएमएस फ्रेमवर्क के तहत संचालित होगा। यह कुल साढ़े सात वर्ष का पाठ्यक्रम होगा। इसमें 2 वर्ष का प्री–आयुर्वेद कार्यक्रम, साढ़े चार वर्ष का बीएएमएस तथा एक वर्ष की अनिवार्य इंटर्नशिप सम्मिलित होगी। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय (सीएसयू) के कुलपति प्रो.श्रीनिवास वरखेड़ी एवं एनसीआईएसएम की अध्यक्ष डॉ. मनीषा कोठेकर ने मंगलवार को आयुर्वेद गुरुकुलम एफिलिएशन पोर्टल की शुरुआत की और आयुर्वेद गुरुकुलों की मान्यता के लिए लिए विस्तृत दिशा-निर्देशों भी जारी किए।