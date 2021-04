कोरोना का खौफ: दिल्ली सरकार का फैसला, 8वीं तक के छात्र नहीं बुलाए जाएंगे स्कूल

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल यानी शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बुलाई। बैठक में सीएम केजरीवाल ने कोरोना को लेकर मौजूदा हालातों की समीक्षा करेंगे। वहीं, दिल्ली सरकार ने राजधानी में तेजी से बढ़ रहे कोरोना केसों पर चिंता भी जताई है। सरकार ने अगले आदेश तक 8वीं तक के स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया गया।

In a circular, Delhi Education Department says students of 'classes IX to XII (Session 2020-21) may be called to school only for providing academic guidance & support to the students for midterm/pre-board/annual/board exams, following COVID SOP with parents' consent'.