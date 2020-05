कोरोना मामलों में दूसरी बार बड़ा उछाल, मरीजों का आंकड़ा 75 हजार पार करने वाला 12वां देश बना भारत

देश में कोरोना (Corona) का प्रकोप जारी है। बुधवार को कोरोना मामलों में दूसरी बार रिकॉर्ड उछाल दर्ज किया गया। इससे पहले रविवार को ऐसा बड़ा उछाल देखा गया था। इससे भारत कोरोना मरीजों की कुल संख्या 75000 पार करने वाला दुनिया का 12वां देश बन गया है। बुधवार को कोरोना के 3783 नए मामले सामने आए। यह दूसरी बार का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले रविवार को 4308 रिकॉर्ड नए मामले सामने आए थे। नए केसों के साथ देश में कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा 78,118 पहुंच गया है। जबकि 2549 की मौतें हो चुकी हैं। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार- इनमें से 26,167 कोरोना मरीज स्वस्थ हो चुके हैं।

महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 25 हजार पार

इसी के साथ राज्यों में भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इनमें महाराष्ट्र में तो यह आंकड़ा 25000 पार कर गया है। राज्य में 1495 नए केस सामने आए। राज्य में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 25922 तक पहुंच गई है। यहां एक दिन में तीसरी बार कोरोना मरीजों की संख्या में सबसे बड़ा उछाल देखा गया। महाराष्ट्र के अलावा तमिलनाडु (509 नए मामले), गुजरात (364), दिल्ली (359), राजस्थान (202) और एमपी (187) में भी कोरोना मरीजों की संख्या अन्य राज्यों के मुकाबले कहीं ज्यादा है।

महाराष्ट्र में 8 दिनों में बढ़े 10 हजार से ज्यादा मामले

आंकड़ों पर नजर डालें, तो महाराष्ट्र में पिछले आठ दिनों से हर दिन 1000 नए मामले जुड़ रहे हैं। अकेले इन आठ दिनों में ही 10,397 नए मामले जुड़े हैं और 358 मौतें हुई हैं। मुंबई में नए कोरोना मामलों में कमी आने के बाद संख्या फिर एकदम से बढ़ी। बुधवार को यहां 800 नए मामले सामने आए, जो दूसरी बार की सबसे बड़ी संख्या है। मुंबई में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 15747 तक पहुंच गई है। राज्य में हुई 54 मौतों में 40 अकेले मुंबई में ही हुई हैं। यह एक दिन में होने वाली मौतों में सबसे ज्यादा हैं।

1495 new #COVID19 cases & 54 deaths reported in Maharashtra today, taking total number of cases to 25,922 & deaths to 975. 5,547 patients have been recovered/discharged in the state so far. 15747 cases & 596 deaths have been reported in Mumbai: Maharashtra Health Department pic.twitter.com/eLncYMTSIc