सुरक्षाबलों ने 2 संदिग्ध आतंकियों को किया गिरफ्तार, गोला बारूद समेत एके -47 बरामद

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुरक्षाबलों ने सोमवार को घाटी के उधमपुर के गूल तहसील के हराह गांव से दो संदिग्ध आतंकवादियों को पकड़ा है। बता दें कि आतंकियों के पास से गोला बारूद के साथ एके-47 असाल्ट राइफल और व्यक्तिगत सामान सहित 8871 रुपए मिले हैं।

यह भी पढ़ें-बारामूला हाईवे पर प्रदर्शनकारियों ने की पत्थरबाजी, 47 जवान घायल

Jammu and Kashmir: security forces apprehend 2 suspected terrorist in village Harah of Gool Tehsil, udhampur . One AK-47 assault rifle with ammunition, personal items & cash worth Rs. 8871/- recovered from their possession. pic.twitter.com/89xJOUmffy