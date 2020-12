नई दिल्ली। आरएसएस के वरिष्ठ विचारक और संगठन के पहले प्रवक्ता माधव गोविंद वैद्य (MG Vaidya) का शनिवार दोपहर नागपुर में निधन हो गया। उनके परिवार ने इसकी पुष्टि की। वे 97 वर्ष के थे। उनके पौत्र विष्णु वैद्य ने बताया कि उनका निधन दोपहर 3़ 35 बजे एक निजी अस्पताल में हुआ। विष्णु वैद्य ने बताया कि वे कुछ दिनों पहले कोरोना वायरस से सक्रमित हुए थे। मगर वह इस महामारी से उबर गए थे। मगर शुक्रवार को उनकी सेहत अचानक बिगड़ने लगी।

RSS ideologue MG Vaidya (in file photo) passes away in Nagpur, Maharashtra. pic.twitter.com/fXa23ZR7GL