संजय राउत बोले - अब औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर ही रहेगा, दबाव में निर्णय बदलने का सवाल नहीं

नई दिल्ली। महाराष्ट्र सरकार के विभिन्न घटक दलों के बीच सियासी मतभेद कम होने की संभावना बहुत कम है। इस बीच कांग्रेस के साथ जारी तनातनी को लेकर मीडिया की ओर से पूछे एक सवाल को लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। शिवसेना नेता से मीडिया की ओर से यह पूछा गया था कि कांग्रेस औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर में बदलने का विरोध क्यों किया?

I don't know. Maharashtra CM has clearly said that for us, it is Sambhajinagar & will remain so. It's a matter of people's feelings, so we can discuss it but the decision has been taken: Shiv Sena MP Raut on being asked why Congress opposes renaming Aurangabad to Sambhajinagar pic.twitter.com/lVd5qntnhr