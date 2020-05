Shocking : BMC के अस्पताल में कोरोना मरीजों के बीच पड़े शवों पर सियासी बवाल, स्वास्थ्य मंत्री ने पेश की सफाई

नई दिल्ली। एक तरफ महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले थमने का नाम नहीं ले रहा है तो दूसरी तरह मुंबई के सायन अस्प‍ताल का एक चौंकाने वाला वीडियो वायरल हुआ है। शर्मनाक वीडियो को देखकर आपको महाराष्ट्र में स्वास्थ्य व्यवस्था पर तरह आएगा। बीजेपी नेता नारायण राणे द्वारा वीडियो वायरल करने के बाद महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों के इलाज को लेकर सियासी बवाल चर पर पहुंच गया है। विपक्ष पूरी तरह से सरकार को घेरने में जुटा है।

कोरोना वार्ड में पड़े मिले 7 शव

बीएमसी के अस्पतालों में लापरवाही का आलम यह है कि कम से कम 7 शव वीडियो में देखे जा सकते हैं। साथ ही वीडियो में यह साफ दिखाई दे रहा है कि एक ही वाडॅ में कोरोना मरीजों के शव रखें हैं। वहीं पर कोरोना मरीजों का इलाज भी जारी है।

नितेश राणे ने इस घटना को बताया शर्मनाक

महाराष्ट्र बीजेपी के विधायक नितेश राणे ने बुधवार को इस वीडियो को अपनी टिप्पणी के साथ पोस्ट किया। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है। बीएमसी के सायन अस्पताल में कोरोना मरीजों के शवों के बगल में कोरोना मरीज सो रहे हैं ! वहीं पर उनका इलाज हो रहा है। यह घोर लापरवाही की जीता जागता प्रमाण है। यह कैसा प्रशासन है! यह बहुत ही शर्मनाक है!

In Sion hospital..patients r sleeping next to dead bodies!!! This is the extreme..what kind of administration is this! Very very shameful!! @mybmc pic.twitter.com/NZmuiUMfSW

24 घंटे में रिपोर्ट देने का निर्देश

इस मुद्दे पर जहां विरोधी दल के नेता कोरोना मरीजों की इलाज की तैयारियों को लेकर महाराष्ट्र सरकार को घेरने में जुटी हैं वहीं सरकार और अस्पताल प्रशासन ने इस घटना को लेकर सफाई पेश की है। फिलहाल कोरोना से मरने वाले मरीजों के शव वॉर्ड के बेडों पर रखने की गंभीर भूल की चौतरफा आलोचना होने के बाद बृहन्मुंबई महानगर पालिका ( बीएमसी ) ने तीन सदस्यीय जांच समिति गठित कर दी है।

बीएमसी ने जो तीन सदस्यीकय जांच समिति बनाई है उसे 24 घंटे के अंदर जांच रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। बीएमसी ने आश्वा‍सन दिया है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

राजेश टोपे ने बताई ये मजबूरी

महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि 30 मिनट के भीतर कोरोना मृतक के परिजनों को शव निकाल लेना चाहिए, लेकिन कुछ देर तक डर के मारे वो शव को लेने से हिचकिचाते रहे। परिजनों द्वारा शव लेने से इनकार करने के बाद उसे मोर्चरी में भेजना पड़ता हैं। इस सभी प्रक्रिया का पालन करने में समय लगता है। अब हमने निर्देश दिया है कि 30 मिनट से भी कम समय में शरीर का निस्तारण किया जाना चाहिए।

Outraged to see corpses laid beside the sick at Sion Hospital. Why isn’t @mybmc following @WHO-prescribed protocols when disposing of #COVIDー19 corpses?



Public hospital staff are doing their best with limited resources at hand. Mumbai’s administration needs to step up NOW! pic.twitter.com/MURUNsIyfc