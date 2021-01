सरकार वीडियो बनाने के बदले दे रही है 1 लाख रुपये का इनाम, जानिए कैसे ले सकते हैं लाभ

नई दिल्ली। सूचना और प्रसारण मंत्रालय और एनएफडीसी मिलकर एक ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन करवा रहा है। इस प्रतियोगिता में सरकार लोगों से शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए कह रही है।इसके बाद सभी शॉर्ट फिल्म में से टॉप-3 का चयन किया जाएगा और इसे जो जीतेगा उसे कैश प्राइज भी दिया जाएगा।ऐसे में अगर आप शॉर्ट्स फिल्म या किसी भी तरह का वीडियो बनाते हैं तो आप इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं।

कल है लास्ट डेट

इस प्रतियोगिता के लिए 8 जनवरी से ही एंट्री लिया जा रहा है और इसकी आखिरी तारीख 20 जनवरी है। ऐसे में अगर आप इसमें भाग लेना चाहते हैं तो आपको इससे पहले अप्लाई करना होगा।

As part of the #RepublicDay Celebrations 2021, the @MIB_India along with @nfdcindia is hosting an Online Short Film Competition with the theme 'Emergence of a New India with a can do, will do attitude'. pic.twitter.com/IHalkrkNf2