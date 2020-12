भाजपा में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी, अमित शाह के साथ मंच साझा किया

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में शनिवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की रैली के दौरान टीएमसी के पूर्व नेता शुभेंदु अधिकारी भाजपा में शामिल हुए। मीडिया में बीते कई दिनों से अधिकारी के भाजपा में जाने की अटकलें तेज थीं। अधिकारी शनिवार को शाह की रैली में शामिल होने पहुंचे थे। उन्होंने अमित शाह के साथ मंच साझा किया। अधिकारी के साथ सुनील मंडल दीपाली विश्वास समेत कई नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की।

