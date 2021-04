कौन है शुभल शाह जो वडोदरा में COVID मरीजों को मुफ्त खाना दे रहे हैं

नई दिल्ली। देश एक बार फिर कोरोना वायरस ( Coronavirus In India ) की सुनामी से जूझ रहा है। दूसरी लहर का कहर कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारें भी इससे निपटने के लिए कई कदम उठा रही हैं। लेकिन इन मुश्किल हालातों में राहत तब मिलती है जब मदद के लिए कोई हाथ आगे आता है।

कोरोना के जंग के बीच सबसे बड़ी लड़ाई दवा और भोजन की परेशानी की भी आ रही है। ऐसे में वडोदरा के एक शख्स शुभल शाह ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया और साबित कर दिया कि कोरोना काल में भी इंसानियत जिंदा है।

इस शख्स ने कोरोना मरीजों को मुफ्त भोजन देने का बीड़ा उठाया है। इस तरह की पहल तो कई लोगों ने की, लेकिन इस शख्स के तरीके ने ना सिर्फ लोगों को बल्कि कई सामाजिक संगठनों के दिल को भी छू लिया।

#Vadodara



We are here with you in this Covid crisis.



If your family is suffering from Covid-19, we will deliver hygienic lunch & dinner at your door step, free of cost for entire quarantine period.



We are not into any name, publicity or photographs.



Please DM 🙏