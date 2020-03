आंध्र प्रदेश, हेलमेट के बाद अब 'कोरोना हॉर्स' से लोगों को जागरूक कर रहा पुलिसकर्मी

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस ( coronavirus in India ) का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। देशभर में इस जानलेवा वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 1100 के पार पहुंच चुकी है। यही वजह है कि केंद्र से लेकर राज्य सरकारों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है।

देशभर में 21 दिन के लॉकडाउन ( Lock Down ) का मंगलवार को 7वां दिन है। बावजूद इसके देश के कई इलाकों में लोग इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। हालांकि पुलिस और प्रशासन अपने-अपने स्तर पर लगातार उन्हें जानलेवा कोरोना वायरस को जागरूक कर रहा है।

इसी कड़ी में आंध्र प्रदेश ( Andhra pradesh ) से एक रोचक तस्वीर सामने आई है। यहां एक पुलिसकर्मी ( AP Police ) सड़कों पर घुड़सवारी कर रहा है। लेकिन ये घुड़सवारी आम घुड़सवारी नहीं है बल्कि इस पुलिसकर्मी ने घोड़े पर कोरोना वायरस का पेंट करवाया है। इस पेंट किए घोड़े पर सवार पुलिसकर्मी लोगों को घर से बाहर ना निकलने के लिए प्रेरित कर रहा है।

बीजेपी के दिग्गज सांसद को आई आसाराम बापू की याद, रिहा करने की रखी मांग

Andhra Pradesh: Sub Inspector Maruti Sankar, Peapally Mandal, Kurnool district rides a horse painted with images of #COVID19 virus, to create awareness among the public about the pandemic pic.twitter.com/xIFsktWahG