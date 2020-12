कर्नाटक में गोवंश वध रोकथाम और मवेशी संरक्षण विधेयक 2020 को पारित किया

नई दिल्ली। कर्नाटक विधानसभा में बुधवार को गोवंश वध रोकथाम और मवेशी संरक्षण विधेयक 2020 को पारित करा गया। कर्नाटक के मंत्री केजी मधुस्वामी ने इसे विधयेक को लेकर कहा कि राज्य में अब गाय और बछड़ों को मारने की अनुमति नहीं है।

Slaughter of cows & calves not allowed. Slaughter of buffaloes above 13yrs allowed. Illegal selling, transportation or culling of cows made punishable. If a cow has contacted a disease which can spread to other cattle then it can be culled/slaughtered: Karnataka Min JC Madhuswamy https://t.co/9R7XWSLrjn pic.twitter.com/ybdKHzienE