Himachal Pradesh के लाहौल स्पीति में बर्फवारी, खूबसूरती में लगे चार चांद

नई दिल्ली। अभी ठंड की ठीक से शुरुआत भी नहीं हुई है, लेकिन हिमाचल प्रदेश ( Himachal Pradesh ) के लाहौल-स्पीति जिले में भारी बर्फबारी ( Snowfall ) जारी है। कीलोंग क्षेत्र में 8 इंच बर्फबारी होने की सूचना है। इस क्षेत्र से सोमवार सुबह भी बड़े पैमाने पर बर्फबारी हुई। बर्फबारी की वजह से हिमाचल की वादियों में खूबसूरती में चार चांद लग गए हैं। बर्फबारी वाले क्षेत्र में नजारा मनमोहक हो उठा है।

Himachal Pradesh: Snowfall continues in Lahaul-Spiti district; Keylong area receives 8 inches of snowfall.



Visuals of fresh snowfall in the morning from the area pic.twitter.com/IkztMShGzY