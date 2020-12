Solar Eclipse 2020: साल का अंतिम सूर्य ग्रहण आज, जानें चीन की मान्यता समेत 10 खास बातें

नई दिल्ली। इस वर्ष का अंतिम सूर्य ग्रहण ( Solar Eclipse 2020 ) आज यानि 14 दिसंबर को लगेगा। इस बार का सूर्य ग्रहण ज्योतिषशास्त्र के मुताबिक काफी खास बताया जा रहा है। इसके पीछे भी बड़ी वजह है। दरअसल 14 दिसंबर को जिस समय सूर्य ग्रहण लगेगा उस वक्त वृश्चिक राशि में 5 ग्रह मौजूद रहेंगे। इसे पंचग्रही योग कहा जा रहा है।

इस वर्ष कुछ 6 ग्रहण पड़े हैं इनमें दो सूर्यग्रहण रहे। दूसरा सूर्य ग्रहण 14 दिसंबर को पड़ रहा है। खास बात यह है कि इस सूर्य ग्रहण का भारत में दिखाई नहीं देगा। आईए जानते हैं इस सूर्यग्रहण से जुड़ी 10 बड़ी बातें

1. इतनी देर का होगा सूर्य ग्रहण

सूर्य ग्रहण भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजकर 04 मिनट से आरंभ होगा जो कि मध्य रात्रि 12 बजकर 23 मिनट तक रहेगा. इस ग्रहण की अवधि करीब पांच घंटे होगा।

2. भारत में नहीं देगा दिखाई

इस साल का आखिरी ग्रहण सोमवार शाम में लगेगा, लेकिन यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। इसलिए इसका प्रभाव भारत में नहीं होगा। वहीं सूतक काल भी नहीं माना जाएगा।

3. इन देशों में दिखाई देगा

वर्ष का अंतिम सूर्यग्रहण अफ्रीका के दक्षिणी भाग, दक्षिण अमरीका, प्रशांत महासागर, अटलांटिक और हिंद महासागर और अंटार्कटिका क्षेत्र में प्रभावी रहेगा।

4. ग्रहण के दौरान ये काम ना करें

ग्रहण के दौरान सूई, कील, तलवार और चाकू जैसी नुकीली वस्तुओं का इस्तेमाल न करें। ग्रहण के समय खाना खाना, बनाना, सब्जी काटना, आसमान के नीचे खड़े होना और दीपक जलाकर पूजा आदि नहीं करना चाहिए।

